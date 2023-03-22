الإعلان عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع الهلال مع الاتحاد، والنصر مع الوحدة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد يوم الـ23 من أبريل على ملعب مدينة الملك الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

فيما يلتقي النصر مع الوحدة يوم الـ24 من أبريل، على ملعب SMC بارك، في تمام الساعة التاسعة.