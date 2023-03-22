الإعلان عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
مباريات مثيرة مرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع الهلال مع الاتحاد، والنصر مع الوحدة.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد يوم الـ23 من أبريل على ملعب مدينة الملك الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.
فيما يلتقي النصر مع الوحدة يوم الـ24 من أبريل، على ملعب SMC بارك، في تمام الساعة التاسعة.
وكان الاتحاد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الفيحاء، والوحدة انتصر على الباطن، فيما تخطى النصر عقبة أبها والهلال حقق الفوز على الفتح.
يذكر أن الفائز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين سيحصل على 10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.