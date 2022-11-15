"كاف" يعلن تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا رسميا بتأجيل قرعة دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

ولم يكشف "كاف" عن سبب تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حتى الوقت الراهن.

كما لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا الجديد، حيث اكتفى بالقول إنه سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

القرعة كانت ستشهد تقسيم الفرق الـ6 المتأهلة إلى ثمن النهائي في البطولتين على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، والذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.