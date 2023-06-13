من هو مهند الداوود المرشح لرئاسة النصر السعودي؟
كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن مهند الداوود تقدم رسميًا للترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، في الانتخابات المقررة إقامتها خلال شهر يونيو الجاري.
وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، قد أعلن مؤخرا نقل ملكية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وستكون ملكية الصندوق في كل نادي بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.
وتضمنت قائمة مهند الداوود، عضوية كل من عبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان وأنس آل الشيخ ومشاري العبداللطيف.
والداوود حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة أعمال من جامعة الأمير سلطان، كما أنه خاض العديد من البرامج التدريبية في مجال القيادة.
وشغل "الداوود" عدة مناصب مؤخرا، أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، والمدير التنفيذي للتخطيط والمشاريع في هيئة الاستثمار، وكبير مدراء إدارة المشاريع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كبير محللي التخطيط والمشاريع التعاونية في "تداول".
كما كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تقدم ثامر اليمني لرئاسة نادي النصر، حيث يملك مؤهلا جامعيا تخصص في بكالوريوس علوم حاسبات ومعلومات من جامعة الأمير سلطان، وخبرات طويلة: منها رئيس مجلس الإدارة لشركة المدار الأولى للاستشارات الهندسية، ورئيس مجلس الإدارة في شركة شمس المدار، ورئيس مجلس الإدارة في شركة GASABLE، كما عمل محللا استراتيجيا لمصرفية الشركات في بنك الرياض.
وذكرت تقارير سابقة، أن مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السابق، كان مترددًا بشأن تقدمه لرئاسة "العالمي" من جديد من عدمها، لكن مصادر في النادي أوضحت أنه سيتقدم للرئاسة في الساعة الأخيرة من البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح باب الترشح.
وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر، في أبريل 2021، وخلال العامين الماضيين، واجه انتقادات من جماهير "العالمي"، بسبب غياب البطولات عن الفريق، في الوقت الذي احتكر فيه الغريم التقليدي "الهلال" البطولات، فضلا عن عودة الاتحاد من بعيد للتتويج بالدوري والسوبر السعودي.