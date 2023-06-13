من هو مهند الداوود المرشح لرئاسة النصر السعودي؟

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن مهند الداوود تقدم رسميًا للترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، في الانتخابات المقررة إقامتها خلال شهر يونيو الجاري.

وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، قد أعلن مؤخرا نقل ملكية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وستكون ملكية الصندوق في كل نادي بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.

وتضمنت قائمة مهند الداوود، عضوية كل من عبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان وأنس آل الشيخ ومشاري العبداللطيف.