بعد تأهل الهلال.. تعرّف على موعد نهائي كأس العالم للأندية
تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين الهلال السعودي والفائز من (الأهلي وريال مدريد).
تأهل الهلال السعودي بطل آسيا إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي في مدينة طنجة المغربية، يوم الثلاثاء.
وسجل سالم الدوسري هدفين للهلال من ركلتي جزاء، وصنع الهدف الثالث للأرجنتيني لوسيانو فييتو، بينما أحرز بيدرو هدفي بطل كأس ليبرتادوريس.
وسيلتقي الهلال في النهائي، يوم السبت المقبل، مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى التي ستجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا، غدًا الأربعاء.
وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة يوم غدٍ.
وتقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين الهلال السعودي والفائز من (الأهلي وريال مدريد)، يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.