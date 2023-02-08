بعد تأهل الهلال.. تعرّف على موعد نهائي كأس العالم للأندية

وسيلتقي الهلال في النهائي، يوم السبت المقبل، مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى التي ستجمع بين ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا، غدًا الأربعاء.

وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة يوم غدٍ.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين الهلال السعودي والفائز من (الأهلي وريال مدريد)، يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.