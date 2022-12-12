الموعد والقنوات الناقلة لقرعة مرحلة المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نظام مرحلة المجموعات

يقضي نظام دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بتقسيم الفرق الستة عشر المتأهلة إلى هذه المرحلة إلى 4 مجموعات.

وتضم كل مجموعة 4 فرق تتقابل عبر 6 جولات بنظام الذهاب والإياب، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تجرى له قرعة منفصلة لتحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تواجد 5 نجوم لسحب مراسم القرعة، وهم التونسي مجدي تراوي المدرب العام السابق للترجي وأحد نجوم الكرة التونسية، بجانب مواطنه أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي ومنتخب تونس.

ويتواجد أيضاً المهاجم الأنغولي فلافيو أمادو نجم الأهلي المصري الأسبق، بجانب الزامبي كريستوفر كاتونغو، والنجمة المغربية غزلان الشباك، لاعبة منتخب السيدات المغربي.

وكان مقرراً أن يتم إجراء هذه القرعة يوم 16 نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها لأسباب غير معلنة.