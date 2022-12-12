الموعد والقنوات الناقلة لقرعة مرحلة المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، اليوم الاثنين، إلى متابعة مراسم قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي (2022 - 2023).
وتستعرض "إرم نيوز"، في التقرير التالي، التفاصيل المتعلقة بقرعة مرحلة المجموعات ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.
ويعتبر فريق الوداد البيضاوي صاحب آخر تتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة (2-0) في مايو الماضي.
الموعد والقنوات الناقلة
تُجرى مراسم قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية في القاهرة عند دقات الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.
فيما تجرى مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.
وتذاع القرعة عبر قناة الاتحاد الأفريقي (كاف) عبر منصة "يوتيوب".
نظام مرحلة المجموعات
يقضي نظام دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بتقسيم الفرق الستة عشر المتأهلة إلى هذه المرحلة إلى 4 مجموعات.
وتضم كل مجموعة 4 فرق تتقابل عبر 6 جولات بنظام الذهاب والإياب، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تجرى له قرعة منفصلة لتحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تواجد 5 نجوم لسحب مراسم القرعة، وهم التونسي مجدي تراوي المدرب العام السابق للترجي وأحد نجوم الكرة التونسية، بجانب مواطنه أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي ومنتخب تونس.
ويتواجد أيضاً المهاجم الأنغولي فلافيو أمادو نجم الأهلي المصري الأسبق، بجانب الزامبي كريستوفر كاتونغو، والنجمة المغربية غزلان الشباك، لاعبة منتخب السيدات المغربي.
وكان مقرراً أن يتم إجراء هذه القرعة يوم 16 نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيلها لأسباب غير معلنة.
قرعة دوري الأبطال
تأهل 16 فريقا إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا تم تقسيمها إلى 4 مستويات.
ويضم التصنيف الأول الأهلي المصري والوداد المغربي حامل اللقب بجانب الترجي التونسي والرجاء المغربي، بينما يضم التصنيف الثاني صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك المصري وبيترو دي لواندا الأنجولي وحوريا الغيني.
ويضم التصنيف الثالث سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين والهلال السوداني، بينما يضم التصنيف الرابع فيتا كلوب الكونغولي والقطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي.
وتبدو هناك إمكانية لوقوع الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية في مجموعة واحدة، وهو ما حدث عدة مرات آخرها عام 2013، ولكن لم يلعب الفريقان ضد بعضهما البعض منذ تغيير مرحلة المجموعات إلى دور الستة عشر.
وتبدو هناك إمكانية أيضاً لوقوع الهلال والمريخ عملاقي الكرة السودانية في مجموعة واحدة.
قرعة الكونفدرالية
تقام أيضاً قرعة مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية بمشاركة 16 فريقا يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات.
ويضم التصنيف الأول مازيمبي الكونغولي وبيراميدز المصري وأسيك الإيفواري واتحاد العاصمة الجزائري، بينما يضم التصنيف الثاني موتيما بيمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي والاتحاد المنستيري التونسي.
ويشمل التصنيف الثالث سان إلوي ليبوبو الكونغولي والأخضر الليبي وريال باماكو المالي وريفرز يونايتد النيجيري، ويضم التصنيف الرابع ديابليه نوار من الكونغو وفيوتشر المصري ومارومو غالانتس الجنوب أفريقي وكارا التوغولي.
وقال السوداني عبدالمنعم شطة، مدير الإدارة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لـ"إرم نيوز"، إن الموسم الحالي سيشهد تنافساً قوياً على لقب دوري الأبطال خاصة أن الأهلي والزمالك يرغبان في استعادة اللقب القاري.
وأضاف: "مع تطور الكرة المغربية ستكون حظوظ الوداد حامل اللقب وأيضاً الرجاء قوية في مشوار التتويج، كما أن الترجي وصن داونز من الفرق المرشحة للتتويج".
وأشار إلى أن الهلال والمريخ سيكونان في مهمة صعبة حال وقوع الفريقين في نفس المجموعة لأن ذلك سيؤثر على حظوظ الفريقين في التأهل، وهو سيناريو حدث من قبل.