النصر يعلن تشخيص إصابة أوسبينا ومدة غيابه

كشف نادي النصر السعودي، تشخيص الإصابة التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي.

وغادر حارس النصر مباراة الشباب، مساء يوم السبت، في الدوري السعودي، قبل النهاية بلحظات ودخل في نوبة من البكاء بسبب الإصابة.

وسيتولى أمين بخاري حراسة النصر في الفترة القادمة إن لم يقرر النادي التعاقد مع بديل.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أوضحت نتائج الأشعة التي أُجريت إصابة حارس النصر دافيد أوسبينا بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، أمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة أقوى بإذن الله".