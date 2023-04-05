ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الجبلين
اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الجبلين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري يلو.
وأقيمت مباراة الجبلين والأهلي، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى "موسم 2022-2023".
وسجل حسن العلي هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثامنة، بعد استغلال خطأ دفاعي من الجبلين، ليسدد كرة استقرت على يسار الحارس.
ورد بلاتا بهدف التعادل لصالح الجبلين في الدقيقة 78، بعد مراوغة حارس الأهلي محمد الربيعي، وتوجيه الكرة على يسار المرمى.
وأضاف رياض بودبوز الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 97 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 34، أحرز مودو بارو هدفًا لصالح الأهلي، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR.
ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة من 26 مباراة، ليصعد إلى صدارة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، بينما يأتي الجبلين في المركز العاشر، برصيد 34 نقطة.