ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الجبلين

اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الجبلين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري يلو.

وأقيمت مباراة الجبلين والأهلي، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى "موسم 2022-2023".

وسجل حسن العلي هدف الأهلي الأول في الدقيقة الثامنة، بعد استغلال خطأ دفاعي من الجبلين، ليسدد كرة استقرت على يسار الحارس.