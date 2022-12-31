يتصدر إعلان نادي النصر السعودي عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز أساطير كرة القدم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقد "الدون" مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحاديث وعناوين الإعلام العالمي.

وأصبحت صفقة رونالدو حديث العالم بأسره بعدما تحول النجم البرتغالي إلى الشرق الأوسط بعد سنوات من اللعب مع كبار أندية أوروبا بداية من سبورتنغ لشبونة البرتغالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ثم العودة إلى مانشستر.

وأصبح السؤال كيف يتغير الدوري السعودي بقدوم كريستيانو رونالدو في الانتقالات الشتوية؟ وهو ما تطرحه "إرم نيوز" على بعض النجوم والمدربين والخبراء في التقرير التالي:

اهتمام عالمي

يرى الكثيرون أن هذه الصفقة بمثابة نقلة تاريخية للدوري السعودي ويصل به إلى مصافي الدوريات العالمية لأنه جذب أحد أكبر نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

وقال البرتغالي نيلو فينغادا، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الانتقال حتى لو كان مفاجأة كبيرة في عالم كرة القدم يمكن اعتباره خطوة رائعة من نادي النصر وأيضًا من المملكة العربية السعودية.

وأضاف فينغادا: "النصر سيكون معروفاً أكثر من أي وقت مضى والدوري السعودي سيحصل على فوائد عديدة على رأسها الاهتمام العالمي، وفي رأيي أن الدوري السعودي سيبث الآن في العديد من دول العالم".

وتابع: "بالطبع المال جزء من قرار كريستيانو رونالدو بقبول العرض النصراوي، ولكن المال ليس كل شيء فهو تحد جديد للاعب والنادي والدوري السعودي للظهور بالقوة اللازمة بعدما أصبح مثار حديث أندية العالم".

ويشير ارتفاع معدلات التفاعل مع الحساب الرسمي لنادي النصر عبر إنستغرام وزيادة متابعي العملاق السعودي إلى تأثير رحيل رونالدو إلى النصر.

وأشارت شبكة (ESPN) العالمية عبر تغريدة لها إلى ارتفاع أعداد متابعي نادي النصر في غضون ساعات قليلة بعد إعلان صفقة رونالدو إلى الضعف ليصل إلى 1.6 مليون متابع.