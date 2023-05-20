الوداد يتعادل مع صن داونز ويتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل الوداد المغربي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز والتي أقيمت بالدار البيضاء انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة تأهل الوداد لملاقاة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تأهل الفريق المصري على حساب الترجي الرياضي التونسي، برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء الهدف الأول لصن داونز من تصويبة قوية من زواني بالقدم اليمنى على يسار حارس الوداد في الدقيقة 50 مستغلًا خطأ كبيرًا من المدافع أمين أبو الفتح.