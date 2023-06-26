الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم فيرمينو

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة النادي الأهلي السعودي، لاتفاق نهائي لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق، في الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر.

ورحل فيرمينو عن ليفربول بعد أن أمضى 8 سنوات مع "الريدز"، حيث انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن "الأهلي السعودي توصل لاتفاق نهائي مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لضمه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأوضحت الصحيفة السعودية أن فيرمينو سيوقع عقود انتقاله إلى الأهلي في الساعات المقبلة، بعد تجاوزه الفحص الطبي.