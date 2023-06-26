الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم فيرمينو
كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة النادي الأهلي السعودي، لاتفاق نهائي لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق، في الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر.
ورحل فيرمينو عن ليفربول بعد أن أمضى 8 سنوات مع "الريدز"، حيث انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن "الأهلي السعودي توصل لاتفاق نهائي مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لضمه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت الصحيفة السعودية أن فيرمينو سيوقع عقود انتقاله إلى الأهلي في الساعات المقبلة، بعد تجاوزه الفحص الطبي.
من جانبه، قال الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر، إن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضم فيرمينو لمدة 3 سنوات.
وأوضح "رومانو" أن الاختبارات الطبية ربما تجرى خلال الأسبوع الجاري، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب.
وارتبط اسم فيرمينو بالانضمام إلى نادي ريال مدريد قبل أيام من بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل خلافة كريم بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد في صفقة مجانية.
وحقق فيرمينو، الذي سجل 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم في 2015، كل الألقاب الكبرى، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وعاد "الراقي" لمنافسات دوري روشن للمحترفين بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" الموسم الماضي، وتم إدخاله على الفور ضمن الأندية الـ 4 الكبرى التي وعدها صندوق الاستثمارات العامة السعودية بمدها بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي.