رئيس الأهلي السعودي يوضح موقف عمر السومة من العودة للفريق (فيديو)

تحدث وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عن مستقبل السوري عمر السومة، مهاجم الفريق والذي انتهت إعارته للعربي القطري.

وكان السومة رحل عن النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى "دوري يلو" للدرجة الأولى، حيث انتقل إلى العربي القطري في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن العودة مجددًا، وتم تداول فيديوهات له خلال تواجده بمقر "الراقي" خلال الأيام الماضية، ولكن لم يشارك في التدريبات.

وقال معاذ في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين: "لم نقرر بعد عودة السومة حتى الآن، هو لاعب خدم النادي لسنوات طويلة، والأمور لا تسير بالعاطفة والمهم مصلحة النادي، وإذا لم يكن لدي خيار غيره وهو الأنسب سيتواجد معنا، القرار النهائي حتى الآن لم يتم اتخاذه، ما زلنا نتحدث مع اللاعب ونتحسس رغبته وهذا حقه علينا، وهذا سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح رئيس النادي الأهلي، أنه إذا توفر أمامه، بعض الخيارات الهجومية، أفضل من اللاعب السوري، سيتم الاستغناء عنه، في الميركاتو الصيفي.