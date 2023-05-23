رئيس الأهلي السعودي يوضح موقف عمر السومة من العودة للفريق (فيديو)
تحدث وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عن مستقبل السوري عمر السومة، مهاجم الفريق والذي انتهت إعارته للعربي القطري.
وكان السومة رحل عن النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى "دوري يلو" للدرجة الأولى، حيث انتقل إلى العربي القطري في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن العودة مجددًا، وتم تداول فيديوهات له خلال تواجده بمقر "الراقي" خلال الأيام الماضية، ولكن لم يشارك في التدريبات.
وقال معاذ في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين: "لم نقرر بعد عودة السومة حتى الآن، هو لاعب خدم النادي لسنوات طويلة، والأمور لا تسير بالعاطفة والمهم مصلحة النادي، وإذا لم يكن لدي خيار غيره وهو الأنسب سيتواجد معنا، القرار النهائي حتى الآن لم يتم اتخاذه، ما زلنا نتحدث مع اللاعب ونتحسس رغبته وهذا حقه علينا، وهذا سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين".
وأوضح رئيس النادي الأهلي، أنه إذا توفر أمامه، بعض الخيارات الهجومية، أفضل من اللاعب السوري، سيتم الاستغناء عنه، في الميركاتو الصيفي.
كما تطرق معاذ للحديث عن قضية حرمان النادي من التعاقدات، موضحًا: "لا يوجد عندي شك 1 في المليون، أن قضية الحرمان من التعاقدات، سيتم حلها.. ولو لم أستطع القيام بعملي، سوف أقدم استقالتي فورًا".
وأوضح: “نحتاج إلى أكثر من 120 مليونًا لإنهاء كل قضايا الأهلي المحلية والدولية، عدد القضايا كبير في النادي الأهلي، أتحفظ في ذكر الرقم، من أول يوم أتعامل مع هذه القضايا وأحاول حلّها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، قد يتعاون معك أحد وقد لا يتعاون، هذا قراره".
وعلى جانب آخر، أكد وليد معاذ، أنه لم يحسم مستقبله حتى الآن، بالترشح لرئاسة النادي من عدمه، في الانتخابات المقبلة، واعدًا الجماهير أنه سيواصل عمله، حتى آخر يوم.
وتابع: "لم أحصل على ريال واحد من عملي في النادي الأهلي.. أنا أعشق هذا الكيان وأقدر وجود أزمة مالية يُعاني منها".
يذكر أن وزارة الرياضة كلفت معاذ لرئاسة النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ بعد رحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي.
ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي، متصدر دوري يلو، برصيد 68 نقطة فريق القادسية صاحب المركز الـ12 برصيد 37 نقطة، وذلك على استاد الأمير عبد الله الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء.
الأهلي يسعى للفوز والاقتراب من تحقيق لقب الدوري إذ إن فوزه وتعثر الأخدود صاحب المركز الثاني (65 نقطة) يمنحه اللقب مع تبقي جولة من نهاية الدوري، أما الضيف القادسية ففوزه يعني تجنبه الهبوط وبقاءه بشكل رسمي.