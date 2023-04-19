إشارة غير أخلاقية من رونالدو بعد ترديد الجماهير "ميسي"

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلًا كبيرًا بعد مباراة فريقه النصر في مواجهة الهلال، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتم تداول فيديو للاعب البرتغالي وهو غاضب من الخسارة خلال خروجه إلى ممر غرف خلع الملابس، وكان الجمهور يستفزه بترديد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقوم بالإشارة إليهم بطريقة مشينة.

وطالب الجمهور لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي بالتدخل وفرض عقوبة على رونالدو بسبب ما فعله.