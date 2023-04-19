إشارة غير أخلاقية من رونالدو بعد ترديد الجماهير "ميسي"
أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلًا كبيرًا بعد مباراة فريقه النصر في مواجهة الهلال، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وتم تداول فيديو للاعب البرتغالي وهو غاضب من الخسارة خلال خروجه إلى ممر غرف خلع الملابس، وكان الجمهور يستفزه بترديد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقوم بالإشارة إليهم بطريقة مشينة.
وطالب الجمهور لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي بالتدخل وفرض عقوبة على رونالدو بسبب ما فعله.
خسارة مؤلمة للنصر
وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط ليفوز الهلال 2-صفر على النصر في مباراة قمة مثيرة عاند خلالها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ألغى له هدفًا بسبب التسلل ورفض مطالبته بركلة جزاء في وقت لاحق ومنحه كذلك بطاقة صفراء.
ووضع إيغالو الهلال في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي.
واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعدما لمس عبد الإله العمري مدافع النصر الكرة بيده في المنطقة.
وضاعف إيغالو الغلة بنفس الطريقة في الدقيقة 62 ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا متفوقًا بهدفين على عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد وأندرسون تاليسكا لاعب النصر.
وبدا أن قرار النصر الإطاحة بمدربه رودي غارسيا قبل أيام من مباراة القمة أمام الهلال قد أثر على الفريق الذي ظهر بلا حول أو قوة في الشوط الأول وتحسن قليلًا في الشوط الثاني في مباراة تسيدها الهلال.
وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي لعب 23 مباراة، بينما رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع.