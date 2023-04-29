الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر المصري

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكم قضائي بعزله، إرسال خطاب رسمي إلى لجنة التظلمات لإيضاح موقف الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الشناوي، نجمي الأهلي، من المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الفريق الأبيض.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود كهربا لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه بسبب ما بدر منه في أحداث مباراة القمة التي أقيمت في شهر يناير الماضي بالدوري الممتاز ليطعن الأهلي ويوقف العقوبة، فيما طُرد الشناوي ضد سموحة وقررت لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات وتم التأكيد على أن الإيقاف لا يسري على كأس السوبر.