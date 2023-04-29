الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر المصري
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكم قضائي بعزله، إرسال خطاب رسمي إلى لجنة التظلمات لإيضاح موقف الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الشناوي، نجمي الأهلي، من المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد الفريق الأبيض.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود كهربا لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه بسبب ما بدر منه في أحداث مباراة القمة التي أقيمت في شهر يناير الماضي بالدوري الممتاز ليطعن الأهلي ويوقف العقوبة، فيما طُرد الشناوي ضد سموحة وقررت لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات وتم التأكيد على أن الإيقاف لا يسري على كأس السوبر.
وقال مرتضى منصور، في الخطاب الذي نشره عبر حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "يود مجلس إدارة النادي الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود كهربا الموقوف من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة وهي عقوبة واجبة النفاذ إعمالا للمادة 27/2 من لائحة لجنة الانضباط، وكذلك موقف محمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، وأيضا موقف محمد عبد المنعم الموقوف طرد مباشر، وهل سيشاركون في مباراة السوبر المصري في دولة الإمارات يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل، رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط وكذلك لجنة المسابقات، أم سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لناد على حساب آخر".
وأضاف البيان: "الرجاء الرد على خطابنا قبل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسته الطارئة عصر الأحد، ليتخذ القرار المناسب من حيث سفر الفريق الأول لكرة القدم لأداء المباراة من عدمه".
ويحتضن ملعب محمد بن زايد قمة الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها مساء يوم الخامس من شهر مايو المقبل في بطولة كأس السوبر لنسخة الموسم الماضي "2021-2022".
ويدخل الزمالك مباراة السوبر باعتباره بطلًا للدوري الممتاز، بينما يشارك الأهلي في البطولة بعد تتويجه بكأس مصر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كان قد قررت في 16 أبريل الماضي، زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.