فابريزيو رومانو يوضح حقيقة اقتراب مارسيلو من الانضمام للنصر السعودي
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اقتراب البرازيلي مارسيلو من الانضمام لنادي النصر السعودي، بعدما فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أولمبياكوس اليوناني بالتراضي بعد 5 أشهر من انضمامه للفريق.
وانضم مارسيلو إلى بطل اليونان بعد 16 موسما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد الإسباني، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق مؤخرا.
وارتبط اسم مارسيلو بالانتقال لصفوف النصر السعودي، لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر: "لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة، مستقبله لا يزال مفتوحًا".
وأضاف: "الظهير الأيسر البرازيلي يبحث الآن عن الخيارات بعد إنهاء عقده مع أولمبياكوس، إنه متاح في صفقة انتقال مجانية".
ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير برازيلية، أن مارسيلو يتواجد حاليًا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 يناير الماضي، وهو موعد آخر مباراة له مع فريقه اليوناني.
وأضافت الصحيفة أنه منذ ذلك التاريخ يتواجد مارسيلو في مدريد، حيث يخضع لإشراف أطباء ريال مدريد في فالديبيباس.
وشارك مارسيلو، البالغ 34 عاما، في 5 مباريات فقط بالدوري اليوناني هذا الموسم، وجاءت جميع مشاركاته من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انضمامه إلى أولمبياكوس بعقد يمتد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
وتوج مارسيلو بـ 25 لقبا مع ريال مدريد كأكثر من توج بالألقاب بقميص الملكي.
وارتدى مارسيلو قميص البرازيل في 58 مباراة وتوج بلقب كأس العالم للقارات 2013.