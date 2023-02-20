فابريزيو رومانو يوضح حقيقة اقتراب مارسيلو من الانضمام للنصر السعودي

وقال رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر: "لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة، مستقبله لا يزال مفتوحًا".

وأضاف: "الظهير الأيسر البرازيلي يبحث الآن عن الخيارات بعد إنهاء عقده مع أولمبياكوس، إنه متاح في صفقة انتقال مجانية".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير برازيلية، أن مارسيلو يتواجد حاليًا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 يناير الماضي، وهو موعد آخر مباراة له مع فريقه اليوناني.

وأضافت الصحيفة أنه منذ ذلك التاريخ يتواجد مارسيلو في مدريد، حيث يخضع لإشراف أطباء ريال مدريد في فالديبيباس.