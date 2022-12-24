فابريزيو رومانو: نادي الخليج السعودي قدم عرضا للتعاقد مع لويس سواريز

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تلقي المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، عرضا من نادي الخليج السعودي، للانضمام لصفوفه الفترة المقبلة.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم السبت: "‏نادي الخليج السعودي تواصل مع لويس سواريز للتعاقد معه بعقد يمتد لعام ونصف العام بقيمة 6 مليون دولار.. لكن سواريز لديه اتفاق شفهي مع غريميو وفي انتظار توقيع العقود".

وكان موقع "ترانسفير ماركت"، قد أشار نقلا عن تقارير برازيلية، أن نادي غريميو بورتو أليغري بصدد التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني الأسبق.

وأفاد التقرير بأن سواريز لم يتوصل بعد إلى اتفاق بنسبة 100% مع غريميو، لكن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم صفقة انتقاله للنادي البرازيلي.