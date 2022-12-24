فابريزيو رومانو: نادي الخليج السعودي قدم عرضا للتعاقد مع لويس سواريز
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تلقي المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، عرضا من نادي الخليج السعودي، للانضمام لصفوفه الفترة المقبلة.
وقال رومانو عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم السبت: "نادي الخليج السعودي تواصل مع لويس سواريز للتعاقد معه بعقد يمتد لعام ونصف العام بقيمة 6 مليون دولار.. لكن سواريز لديه اتفاق شفهي مع غريميو وفي انتظار توقيع العقود".
وكان موقع "ترانسفير ماركت"، قد أشار نقلا عن تقارير برازيلية، أن نادي غريميو بورتو أليغري بصدد التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني الأسبق.
وأفاد التقرير بأن سواريز لم يتوصل بعد إلى اتفاق بنسبة 100% مع غريميو، لكن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم صفقة انتقاله للنادي البرازيلي.
وأصبح سواريز حرا بعد رحيله عن نادي ناسيونال الأوروغواياني مؤخرا، بعد أشهر قليلة على انضمامه للفريق مجانا.
ولعب سواريز 20 مباراة مع ناسيونال سجل فيها 8 أهداف وصنع 3، أما مع برشلونة فسجل 195 هدفا وصنع 113 في 283 مباراة.
وستكون الصفقة مكلفة للنادي الصاعد حديثا من الدرجة الثانية، إذ سيصبح سواريز الأعلى أجرا في التشكيلة الحالية للفريق.
ورغم تواجده مؤخرا في دوري الدرجة الثانية، إلا أن غريميو يعد أحد الأندية العريقة في البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية.
وسبق لغريميو التأهل لكأس العالم للأندية عام 2017 بعد فوزه بلقب كأس ليبرتادوريس، واحتل حينها الوصافة بعد خسارته على يد ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.
وسبق أن لعب سواريز مع ليفربول 133 مباراة سجل فيها 82 هدفا وصنع 46، في حين سجل 111 هدفا وصنع 69 في 159 مباراة مع أياكس أمستردام، وسجل 34 هدفا وصنع 6 في 83 مباراة مع أتلتيكو مدريد.
وشارك سواريز مع منتخب أوروغواي في كأس العالم 2022 لكنه خرج من الدور الأول، علما أنه أكمل 137 مباراة دولية سجل فيها 68 هدفا وصنع 39.