جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية (فيديو)

خطفت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار في حفل تسليم جوائز Joy awards 2023، المقام في السعودية.

وظهرت جورجينا رودريغيز على السجادة الحمراء للحفل، وبدت جذابة بإطلالتها المميزة.

وكشفت جورجينا رودريغيز في تصريحات للإعلامية دانة الأشقر أنها تعاونت في إطلالتها في المهرجان مع مصمم من أصدقائها يعيش في دبي.

وردا على سؤال عن شعورها منذ الانتقال إلى السعودية، قالت جورجينا: "أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع".

وأضافت: "أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا".