الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة وشباب الأهلي بكأس رئيس الإمارات
تقام، اليوم الأربعاء، 3 مواجهات مهمة في دور الـ32 من عمر بطولة كأس رئيس الإمارات، على رأسها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه الوحدة.
ويلتقي أيضا اتحاد كلباء منافسه الذيد، كما يلعب الوصل مع مسافي في مواجهة أخرى خلال البطولة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات على ملعب "راشد" بنادي شباب الأهلي بصافرة الحكم الإسباني جييرمو كوادرا فيرنانديز.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد حسين، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
تفوق الفرسان
فاز فريق شباب الأهلي دبي في آخر لقاءين ضد الوحدة بعدما تغلب في لقاء الدور الأول للدوري يوم 16 سبتمبر الماضي بنتيجة 2-1.
وتغلب شباب الأهلي دبي في نصف نهائي كأس الرابطة بنتيجة 3-1 يوم 8 مارس الماضي.
وتفوق الفرسان في آخر لقاءين ضد الوحدة الذي حقق آخر انتصار على شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-1 يوم 4 مارس الماضي.
أسلحة شباب الأهلي
يخوض شباب الأهلي دبي مواجهة الليلة باحثا عن تحقيق الفوز على حساب الوحدة والتقدم في هذه البطولة.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة ستكون قوية أمام منافس مميز، موضحا أن فترة التوقف الحالية لها تأثير سلبي لأن أداء فريقه كان في تصاعد، ولكن هناك جانبا إيجابيا أيضا بسبب استعادة بعض المصابين ومنهم محمد مرزوق.
ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى حسن حمزة وأمامه الرباعي أحمد عبد الله ومحمد مرزوق ووليد عباس وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وبجواره فيديريكو كارتابيا وعزيزجون جانييف مع ثلاثي خط الهجوم حارب عبد الله ويوري سيزار وإيغور جيسوس.
أوراق الوحدة
يسعى فريق الوحدة لاستكمال مشواره في البطولة التي يسعى لتحقيقها بعد الخسارة في نهائي الموسم الماضي أمام الشارقة.
ولعب الوحدة في فترة التوقف مباراتين وديتين ضد الفيحاء والشباب السعوديين بجانب الفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 5-1 في بطولة الكأس.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يملك طموحات كبيرة في الموسم الحالي سواء ببطولة الدوري أو الكأس، وهو ما يجعل الفريق باحثًا عن الفوز على حساب شباب الأهلي دبي.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي لوكاس بيمنتا وعلاء زهير وعبد الله الكربي وروبن فيليبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان وبجواره أدريان سيلفا مع ثلاثي صناعة اللعب إسماعيل مطر وطحنون الزعابي وأحمد رفعت مع المهاجم جواو بيدرو.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة التي تجمع بين الوحدة وشباب الأهلي دبي ستكون صعبة وقوية؛ لأنها مباراة في الكأس وكل فريق لديه طموح لاستكمال المشوار.
وأشار إلى أن الوحدة يضم عناصر مميزة خاصة مطر وبيدرو ورفعت بجانب أن شباب الأهلي دبي لديه مدرب منظم بقيمة جارديم وبعض العناصر المميزة التي تستطيع صناعة الفارق خاصة المهاجم جيسوس.