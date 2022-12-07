الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة وشباب الأهلي بكأس رئيس الإمارات

تقام، اليوم الأربعاء، 3 مواجهات مهمة في دور الـ32 من عمر بطولة كأس رئيس الإمارات، على رأسها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه الوحدة.

ويلتقي أيضا اتحاد كلباء منافسه الذيد، كما يلعب الوصل مع مسافي في مواجهة أخرى خلال البطولة.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات على ملعب "راشد" بنادي شباب الأهلي بصافرة الحكم الإسباني جييرمو كوادرا فيرنانديز.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد حسين، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.