وفاة عبده بسيسي حارس مرمى الأهلي وأحد السابق

كما نعى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الحارس الراحل، قائلا عبر حسابه على تويتر: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الكابتن عبده بسيسي ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه ربي فسيح جناته لا تنسوه من دعائكم".