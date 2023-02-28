وفاة عبده بسيسي حارس مرمى الأهلي وأحد السابق
توفي عبده بسيسي، حارس مرمى ناديي الأهلي وأحد السعوديين السابق اليوم الثلاثاء عن 46 عاما.
وقال الإعلامي الرياضي فهد الدريهم، عبر حسابه على تويتر: "وفاة عبده بسيسي، لاعب نادي أحد سابقا، ومدير الكرة أثناء مباراة الفريق اليوم أمام العربي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
وأوضح الإعلامي الرياضي سالم آل كليب: "انتقل إلى رحمة الله الكابتن عبده بسيسي إداري فريق أحد بعد لقاء فريقه ضد العربي بعد سقوطه نهاية المباراة، تعازينا الحارة لذويه وأقاربه وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الحارس الراحل، قائلا عبر حسابه على تويتر: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الكابتن عبده بسيسي ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه ربي فسيح جناته لا تنسوه من دعائكم".
ولعب عبده بسيسي في بداياته للنادي الأهلي وانتقل بعدها إلى نادي الأنصار والعروبة، وفي عام 2014 انتقل إلى نادي أحد وشارك في صعود الفريق إلى دوري المحترفين في موسم 2017، قبل أن يعلن اعتزاله بشكل رسمي في 2019 ويدخل معترك التدريب.