انتقادات لسالم الدوسري بعد طرد جديد في نهائي دوري أبطال آسيا

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا إلى "مفسد للحفل" بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1-1 في الرياض، أمس السبت.

وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة الـ13 من متابعة لكرة عرضية ليثبت مجددًا أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019 حين أسهم في تتويج الهلال.

وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلًا عن التسجيل في ثلاث نسخ لكأس العالم للأندية.