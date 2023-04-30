انتقادات لسالم الدوسري بعد طرد جديد في نهائي دوري أبطال آسيا
تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا إلى "مفسد للحفل" بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1-1 في الرياض، أمس السبت.
وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة الـ13 من متابعة لكرة عرضية ليثبت مجددًا أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019 حين أسهم في تتويج الهلال.
وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلًا عن التسجيل في ثلاث نسخ لكأس العالم للأندية.
لكن الدوسري، البالغ 31 عامًا، فقد أعصابه بطريقة اعتبرها كثيرون غير مبررة، حين ركل كين إيواو لاعب أوراوا عقب تعرضه لمخالفة في وسط الملعب قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليفقد الهلال جهوده في لقاء الإياب الحاسم في سايتاما الأسبوع المقبل.
وكرَّر الدوسري ما فعله في نهائي 2017 حين تعرض للطرد أمام أوراوا أيضًا في الدقائق الأخيرة، وانتزع أوراوا اللقب.
وأصبح الدوسري أول لاعب يُطرد مرتين في النهائي الآسيوي، وثاني لاعب يُطرد بعد أن يسجل هدفًا في النهائي، بعد الكاميروني جوزيف جوب لاعب الاتحاد السعودي في مواجهة العين الإماراتي بنسخة 2005.
ورغم أن معظم لاعبي الهلال ظهروا في حالة متواضعة فقد تحمَّل الدوسري نصيب الأسد من الانتقادات بعد تعادل بطعم الهزيمة.
وكتب الصحفي عبد الرحمن الجماز على حسابه بتويتر تحت صورة للدوسري "بمثل هذه العقليات تطير البطولات".
وقال ميشايل ديلغادو، جناح الهلال، الذي صنع هدف الدوسري في مؤتمر صحفي عقب التعادل "من المؤسف أن يُطرد سالم، إنه أفضل لاعبينا".
ويرى رامون دياز، مدرب الهلال، أن الطرد أثر على فريقه في عدم صنع فرص خطيرة بالدقائق المتبقية، وقال إنه "من حسن الحظ أنه لم يتبق كثير من الوقت بعد البطاقة الحمراء".
واستنكر أحمد الحربي لاعب الهلال السابق تصرفات الدوسري في الفترة الأخيرة.
وقال أثناء تحليل المباراة بقناة SSC: "رغم تسجيله الهدف مستوى الدوسري كان سيئًا وفقد الكثير من الكرات، والأسوأ من ذلك أن يفقد أعصابه ويخرج مطرودًا بهذه الطريقة".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى من سالم، اعترض سابقًا على تبديله من المدرب دياز، لديه رصيد جيد من الأهداف ورصيد سيّئ من التصرفات غير المقبولة هذا الموسم".
فيما قال الناقد الرياضي محمد الصدعان، في تصريحات تلفزيونية: "غير مقبول انفلات أعصاب سالم بهذه الطريقة، أنت قدوة لزملائك واللاعب الخبرة، والفريق كان يحتاجه في الإياب".
وأشار الناقد الرياضي حاتم خيمي: "طرد سالم شيء غريب وكرة لم يكن لها داع، في النهاية ما حدث درس للجميع وعلى الهلاليين الإعداد النفسي الجيد للمواجهة النهائية".
وفي غياب المهاجم المؤثر سيتعين على النيجيري أوديون إيغالو، هداف الدوري السعودي، الظهور بوجه مختلف في اليابان بعد أن أخفق في التسديد على المرمى بالأمس.
ويُعد فريق الهلال السعودي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا بواقع 4 مرات، بينما فاز أوراوا ريدز باللقب مرتين فقط.