تقرير: النصر يوقع مخالصة مع عبد الفتاح عسيري.. واللاعب يقترب من نادٍ آخر

كشفت صحيفة "الرياضية" عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر قرارًا بشأن مستقبل عبد الفتاح عسيري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن إدارة النصر أجرت مخالصة مالية نهائية مع عسيري، لاعب الفريق، وقررت الاستغناء عن خدماته، بقرار من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وكان غارسيا، قرر مطلع شهر ديسمبر الماضي استبعاد اللاعب من التدريبات، ووضعه على قائمة اللاعبين المستبعدين الذين يتقدمهم محمد قاسم الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عسيري يجري خلال هذه الفترة مفاوضات مع إدارة نادي التعاون للتوقيع معها رسميًّا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.