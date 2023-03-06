تقرير: النصر يوقع مخالصة مع عبد الفتاح عسيري.. واللاعب يقترب من نادٍ آخر
كشفت صحيفة "الرياضية" عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر قرارًا بشأن مستقبل عبد الفتاح عسيري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة، إن إدارة النصر أجرت مخالصة مالية نهائية مع عسيري، لاعب الفريق، وقررت الاستغناء عن خدماته، بقرار من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
وكان غارسيا، قرر مطلع شهر ديسمبر الماضي استبعاد اللاعب من التدريبات، ووضعه على قائمة اللاعبين المستبعدين الذين يتقدمهم محمد قاسم الظهير الأيسر.
وأشارت الصحيفة إلى أن عسيري يجري خلال هذه الفترة مفاوضات مع إدارة نادي التعاون للتوقيع معها رسميًّا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانضم عبد الفتاح عسيري لنادي النصر منذ يونيو 2020، بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، قادمًا من الأهلي السعودي.
وكانت بداية عسيري، البالغ من العمر 28 عامًا، في 2010 مع نادي حطين قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في 2011 وحتى 2016.
ويستعد النصر للقاء الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.