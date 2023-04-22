سيمبا يهزم الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
سجل جون باليكي أوتوس نجم سيمبا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.
حقق فريق سيمبا التنزاني الفوز على نظيره الوداد البيضاوي، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجل جون باليكي أوتوس نجم سيمبا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 على الملعب الوطني مكابا.
وتعد هذه أول خسارة للوداد تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو في كل البطولات بعد 10 مباريات، بعد توليه المهمة فبراير الماضي.
وسيكون على الوداد مهمة تعويض خسارته عندما يلتقي الفريقان، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "محمد الخامس" في مباراة الإياب.
الفائز من مواجهتي الوداد وسيمبا سيلعب في الدور نصف النهائي أمام المتأهل من شباب بلوزداد وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.