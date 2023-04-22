سيمبا يهزم الوداد المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق سيمبا التنزاني الفوز على نظيره الوداد البيضاوي، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل جون باليكي أوتوس نجم سيمبا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 على الملعب الوطني مكابا.

وتعد هذه أول خسارة للوداد تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو في كل البطولات بعد 10 مباريات، بعد توليه المهمة فبراير الماضي.