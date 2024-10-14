أضواء ساطعة أبهرت السماء ألواناً وجمالاً (صور)

أنتجت عاصفة شمسية قوية في سلسلة من العواصف الشمسية القوية غير المعتادة التي تضرب الأرض، سماءً مذهلة مليئة بالألوان الوردية والبنفسجية والخضراء والزرقاء في أقصى الجنوب أكثر من المعتاد، بما في ذلك أجزاء من ألمانيا والمملكة المتحدة ونيو إنجلاند ونيويورك.

وقال شون دال، متنبئ في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: "كان عرضًا واسعًا جدًا مرة أخرى".

وقال إن المركز تلقى تقارير عن مشاهدات الشفق القطبي الشمالي حتى جنوب نيو مكسيكو، "لقد كان عاماً رائعاً" ولم ترد تقارير فورية عن انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات.

وبحسب موقع "إنديان إكسبرس"، تزيد مثل هذه العاصفة من فرصة ظهور الشفق القطبي - المعروف أيضًا باسم الشفق القطبي الشمالي - ويمكن أن تعطل إشارات الطاقة والاتصالات اللاسلكية مؤقتًا.

وتُظهر توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يوم الجمعة استمرار نشاط أعلى من المعتاد، لكن فرص حدوث عرض ليلي آخر في أقصى جنوب كندا وولايات السهول الشمالية ضئيلة.

ما الذي يسبب الشفق القطبي الشمالي؟

ترسل الشمس أكثر من الحرارة والضوء إلى الأرض - فهي ترسل الطاقة والجسيمات المشحونة المعروفة باسم الرياح الشمسية. ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه الرياح الشمسية إلى عاصفة.

فالغلاف الجوي الخارجي للشمس ”يتجشأ“ من حين لآخر انفجارات ضخمة من الطاقة تسمى المقذوفات الكتلية الإكليلية، وهي تنتج العواصف الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم العواصف المغناطيسية الأرضية، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويحمينا المجال المغناطيسي للأرض من الكثير منها، ولكن يمكن للجسيمات أن تنتقل عبر خطوط المجال المغناطيسي على طول القطبين الشمالي والجنوبي إلى الغلاف الجوي للأرض.

أخبار ذات علاقة في حدث تاريخي.. الشفق القطبي يظهر بسماء دولة عربية

وعندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الغازات الموجودة في غلافنا الجوي، يمكن أن تنتج ضوءاً - أزرق وأرجواني من النيتروجين، وأخضر وأحمر من الأكسجين.

لماذا كان هناك الكثير من العواصف الشمسية في الآونة الأخيرة؟

يقول علماء الفلك إن النشاط الشمسي يزداد وينخفض في دورة تستمر حوالي 11 عاماً.

ويبدو أن الشمس تقترب من ذروة تلك الدورة، والمعروفة باسم الحد الأقصى الشمسي.

ومن الراجح أن يكون هناك المزيد في المستقبل.

وقال دال: "إننا ما زلنا في قبضة الحد الأقصى للشمس، ومن غير الراجح أن يبدأ في التلاشي حتى أوائل عام 2026".

وأضاف: ”نحن مقبلون على المزيد من التجارب التي مررنا بها الليلة الماضية“.

وعادةً ما يكون أفضل وقت للمشاهدة في غضون ساعة أو ساعتين قبل أو بعد منتصف الليل بحسب نصيحة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بالابتعاد عن أضواء المدينة.