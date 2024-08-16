لقي 3 أطفال في ليبيا مصرعهم نتيجة السيول، التي اجتاحت بلدية تهالة في مدينة غات جنوب غرب البلاد، مساء الخميس، بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في بيان له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المحاولات جارية لإخراج كبار السن من المنطقة.

ولفت الإسعاف في بيان لاحق إلى وصول السيل لمنطقة تينكاوية قرب بلدية البركت.

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وأشارت إلى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات بالمدينة.

من جانبه، وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة، مديري أمن سبها والشاطئ وأباري، وفروع الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، بإرسال آليات الدفع الرباعي، إلى مدينة غات وتحديدًا منطقة تهالة، لتقديم الدعم.

وكانت قد تعرضت بلدية تهالة شمال غات إلى سيول دفعت المجلس البلدي هناك إلى إعلانها بلدية منكوبة، كما أكدت غرفة الطوارئ غات أن البلدية تترقب وصول سيول قادمة من منطقة تاسيلي.