قتلى وإجلاء المئات جراء عاصفة قوية في الفلبين (فيديو وصور)

لقي اليوم الجمعة، 3 أشخاص على الأقل حتفهم، بسبب عاصفة مدارية قوية تضرب الفلبين، التي أجلت سلطاتها نحو 400 ألف شخص، جراء العاصفة التي لا تزال تحت صدمة الاعصار "راغاسا".

وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة بيكول في جنوب جزيرة لوزون، إن 3 أشخاص قتلوا عندما انهارت جدران، واقتلعت أشجار لدى مرور العاصفة بوالوي المدارية، التي تضرب البلاد ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقال المسؤول في الدفاع المدني برناردو اليخندرو خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن السلطات أجلت نحو 400 ألف شخص.

وقال المسعف فرانديل أنتوني ابيليرا لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "نقوم بإزالة الكثير من الأشجار المقتلعة والأعمدة الكهربائية لأنها تسد عدداً كبيراً من الطرقات"، مؤكدً أن "الأمطار كانت قوية والرياح أقوى".

وقال جيروم مارتينيز المهندس في بلدية ماسباتي في جنوب لوزون: "كانت الرياح من أقوى ما شهدت حتى الآن"، مضيفًا: "أظن أن المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى إخلاء مناطقهم لأن الكثير من المنازل دمرت، والكثير من الأسطح اقتلعت، وهي تعيق الطرقات والشوارع".