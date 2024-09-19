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بيئة ومناخ

السودان.. انهيار مئات المنازل بسبب السيول في "الكوة" (صور)

السودان.. انهيار مئات المنازل بسبب السيول في "الكوة" (صور)
السيول في السودانالمصدر: منصات سودانية
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 11:01 م

أدت سيول جارفة في السودان إلى تدمير أكثر من 600 منزل كليًّا في مدينة الكوة بولاية النيل الأبيض، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر مسؤولون محليون أن السيول اجتاحت قرى كثيرة وجزءًا كبيرًا من مدينة الكوة، وأن مئات الأسر أصبحت في العراء دون مأوى.

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وتعالت المناشدات في الولاية من أجل إسراع السلطات في اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر وتوزيع الخيام والمواد الغذائية ومواد النظافة الشخصية.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى وجود عدد من الإصابات لم تُحْصَر حتى الآن.

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