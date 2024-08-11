قال مسؤولون ومصادر محلية إن 9 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، اليوم الأحد، جراء سيول جارفة وصواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة في عدة محافظات بشمال شرق اليمن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في مأرب، في إحصائية أولية، إنها سجلت وفاة 4 من النازحين وإصابة 10 آخرين جراء السيول، التي تدفقت إلى أماكن نزوحهم.

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وأضافت الوحدة في بيان، أنها سجلت أيضا تضرر 2973 أسرة تضررا كليا، فيما تضررت 4206 أسر جزئيا كانت تسكن في 41 مخيما وموقعا موزعا على مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تضرر أربع مدارس ومرفقين صحيين.

ودعا البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإغاثة النازحين المتضررين خاصة في مجال الإيواء والمواد الغذائية، في ظل استمرار تحذيرات مركز الأرصاد من أمطار قادمة خلال الساعات والأيام القادمة.

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وأشارت مصادر محلية إلى أن صواعق رعدية ضربت محافظات صنعاء وحجة والمحويت ومأرب وأودت بحياة 5 أشخاص.

وتوفي عشرات من اليمنيين بصواعق رعدية ضربت عدة محافظات منذ بدء موسم الأمطار في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقرير نشره اليوم الأحد "تشير التقارير الأولية إلى أن 57 شخصا قُتلوا وأصيب 16 آخرين، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام، فيما تأثرت ما يقرب من 34260 أسرة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء البلاد".