4 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في تايوان (فيديو)

أعلنت السلطات التايوانية اليوم الاثنين أن الأمطار الغزيرة المتواصلة خلال الأيام القليلة الماضية وسط وجنوب البلاد، تسببت بمصرع أربعة أشخاص، وإصابة 74 آخرين وفقدان ثلاثة.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز العمليات الطارئة في البلاد قوله في بيان: “تم إجلاء إجمالي 5795 شخصاً، وتسجيل 140 حالة إغلاق للطرق والأنفاق، إلى جانب 124 حالة سقوط لصخور، كما تسببت العاصفة المطرية في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل، وأصدرت عدة مناطق إنذارات باللون الأحمر لمواجهة الانهيارات الأرضية”.

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وأشار المركز إلى أن 108 محطات مراقبة في تايوان سجلت معدل هطول للأمطار تجاوز 200 ملم، في حين بلغت كمية الأمطار المتراكمة خلال الأسبوع الماضي في أحد المواقع بمدينة كاوهسيونغ 2759 ملم، متجاوزة بذلك المتوسط السنوي للأمطار في الجزيرة والبالغ 2500 ملم.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية من الجزيرة خلال الأيام القادمة واستجابة لذلك، تم تعليق العمل والدراسة في عدة مدن.