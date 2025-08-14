المغرب.. فرق الإطفاء تسابق الزمن لإخماد حرائق غابات شفشاون (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على حريق ضخم اجتاح غابة الدردارة بإقليم شفشاون شمال المغرب، مخلفًا أضرارًا واسعة تجاوزت 500 هكتار من الغابات والحقول المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن السلطات جندت فرقًا ميدانية مدعومة بوسائل جوية ولوجستية مهمة، شملت ثلاث طائرات إطفاء من نوع "كنادير"، إلى جانب عناصر من القوات المسلحة الملكية، لمواجهة النيران التي زادت حدتها بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الوكالة في بيان، أن عمليات التدخل أسفرت عن السيطرة على ثلاث من أصل أربع بؤر رئيسة للحريق، مع احتواء بعض البؤر الصغيرة على المستوى البري، فيما واصلت الطائرات طلعاتها فوق المقطعين الغابويين سيدي يرسول وأكراط، حيث لا تزال بعض النيران مشتعلة.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سرعة انتشار الحريق كانت "استثنائية" نتيجة التضاريس الجبلية والرياح القوية، مشيرًا إلى السيطرة أيضًا على حريق آخر اندلع قرب مدينة تطوان.

ويُعد هذا الحريق الأكبر من نوعه في المغرب منذ بداية العام، فيما تواصل السلطات جهودها لمنع تمدده وحماية الغطاء الغابوي والمناطق الزراعية المجاورة.