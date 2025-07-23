ألبانيا تختبر زراعة فواكه استوائية للتكيّف مع التغير المناخي

باتت بعض أنواع الفاكهة التي تنمو عادة في المناخات الاستوائية تُزرع في ألبانيا، ويرى بعض المنتجين الحريصين على تحويل الاحترار المناخي فرصة للكسب، فيها صادرات المستقبل.

ويملك إيراكلي شكوزا (75 عاما) الحاصل على شهادة في الهندسة الزراعية، بستانا صغيرا في ديفياكا. سعيا منه للتكيف مع درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعا كل سنة، حيث قرر قبل ست سنوات تنويع إنتاجه.

واستورد في البداية بذورا من إفريقيا وأمريكا وزرعها في أرضه التي تبلغ مساحتها حوالي هكتارين. وقد تكيفت كلّها بشكل ممتاز مع مناخ ألبانيا.

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تقع منطقة ديفياكا بين أراض زراعية وساحل البحر الأدرياتيكي، وتُعدّ بمثابة سلة غذاء ألبانيا، حيث تُزرع الخضر والبطيخ للأسواق المحلية والخارجية.

لكن ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب النقص الحاد في العمالة مع خسارة ألبانيا 400 ألف نسمة خلال عقد، يُشكلان ضغطا على الحقول.

ويوضح إيراكلي شكوزا وفقا لـ"فرانس برس"، أن الفاكهة الاستوائية تتطلب كميات أقل من المياه واعتناء محدودا، مما يجعل تكاليف إنتاجها أقل.

وتطوّر مناخ ألبانيا الذي يتميّز بصيف حار وجاف وفصول شتاء معتدلة، تحت تأثير الاحترار المناخي.

وتتوقع عمليات محاكاة للظروف المناخية المستقبلية ارتفاعا في الحرارة في غرب البلقان بمقدار 3,5 درجة مئوية في ظل انبعاثات معتدلة من الغازات الدفيئة، وتصل إلى 8,8 درجة في ظل سيناريو متمثل بانبعاثات مرتفعة، بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، على ما قال الباحثان الألمانيان دانيال مولر وماكس هوفمان، في دراستهما المتمحورة على آثار التغير المناخي على الزراعة في غرب البلقان.

وأشارا إلى أنّ موجات الحر "ستضر على الأرجح بكمية المحاصيل، لا سيما في ألبانيا حيث تكون درجات الحرارة المتوسطة في أعلى مستوياتها خلال الصيف".

وفي هذا البلد، بلغت حصة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك من الناتج المحلي الإجمالي 19% في العام 2020.

ويعتبر إيراكلي شكوزا أنّ التغير المناخي ليس بالضرورة كارثة، مشيرا إلى ضرورة معرفة كيفية التكيف معه للاستفادة منه.

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يقول شكوزا: "على المزارعين الألبان البدء بإنتاج هذه المحاصيل على نطاق واسع، فالمناخ ملائم. هذه الفاكهة مطلوبة بشدة في السوق الأوروبية، حتى لو كانت من أماكن بعيدة، من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها"، مؤكدا أن الرحلة إلى أوروبا لها تكلفة مالية وأخرى مرتبطة بمدى بقاء المحاصيل طازجة.

"أقل تكلفة وطازجة أكثر"

لو كانت المحاصيل من ألبانيا، "لكانت أقل تكلفة وطازجة أكثر"، بحسب ألتين هيلا، وهو مهندس زراعي آخر أنشأ متحفا للفراشات في ديفياكا.

ويقول فاسيل نيكولوفسكي، وهو منتج من مقدونيا الشمالية يعيش في ديفياكا منذ سنوات عدة، إن البابايا الموجودة في الأسواق الأوروبية "تُحصد وهي لا تزال خضراء، ثم تُنقل إلى أوروبا حيث تنضج اصطناعيا. وهنا، تنضج على الأشجار".

ويشير إلى أنّ "ألبانيا تتمتع بكل الإمكانيات لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وتحقيق مبيعات تتراوح بين 100 و200 مليون يورو" (بين 117 و234 مليون دولار).