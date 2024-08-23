سجلت 14 مدينة عراقية أعلى درجات الحرارة في العالم بمعدلات قاربت 49 درجة سليزية.

وتصدرت مدينة الناصرية جنوبي العراق الأولى على العالم بمعدل 48.4 درجة سليزية، فيما جاءت كربلاء ثانية بدرجة حرارة 48.2, وهيت غربًا ثالثة بواقع 48 درجة.

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وتوالت المدن حتى مدينتي البصرة والخالص بالمرتبة الثالثة عشر والرابعة عشر بمعدلات حرارة 47 و 46.8 تواليًا.

ويقول الأكاديمي في علوم الفلك، علي الزيدي، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق من أكثر البلدان التي تأثرت بالتغير المناخي العالمي، خاصة مع ارتفاع نسبة الملوثات الهوائية فيه".

وأضاف أن "ارتفاع درجات الحرارة في العراق يعود إلى ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة نتيجة المحروقات في الحقول الاستخراجية النفطية، والتي سببت اتساعًا في الأوزون فوق السماء العراقية".