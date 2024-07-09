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بيئة ومناخ

بعد 22 عامًا.. "التغير المناخي" يحلُّ لغز اختفاء متسلق جبال

بعد 22 عامًا.. "التغير المناخي" يحلُّ لغز اختفاء متسلق جبال
فريق البحث الذي عثر على جثة المتسلق الأمريكيالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 2:09 م

أعلنت شرطة البيرو، اليوم الاثنين، العثور على جثة متسلق جبال أمريكي، فُقد أثره قبل 22 عامًا أثناء تسلقه قمة تغطيها الثلوج، وهي محفوظة جيدًا، وذلك إثر ذوبان الجليد عنها بفعل التغير المناخي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد جرى الإبلاغ عن فقدان وليام ستامفل، في حزيران/يونيو 2002، وكان يبلغ  من العمر حينها 59 عامًا، عقب انهيار جليدي على جبل هواسكاران، البالغ علوه أكثر من 6700 متر. ولم تنجح جهود البحث والإنقاذ عندها في تحديد موقعه.

وقالت شرطة البيرو إن رفاته ظهرت، أخيرًا، بسبب ذوبان الجليد في سلسلة جبال كوردييرا بلانكا في جبال الأنديس.

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وأظهرت صور وزعتها الشرطة أن جثة ستامفل، وكذلك ملابسه وأحذيته، كانت محفوظة جيدًا بسبب البرد.

وعُثر على جواز سفره بين مقتنياته، ما سمح للشرطة بالتعرف على صاحب الجثة.

وتُعدّ جبال شمال شرق البيرو، والتي تضم قممًا معروفة بينها هواسكاران وكاشان، وجهة مفضلة لدى متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم.

 

اختفاء

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