ارتفعت حصيلة حادثة انهيار مكب نفايات كبير في العاصمة الأوغندية كمبالا وقعت، يوم السبت، إلى 26 قتيلاً و39 مفقودًا، وفق ما أفادت الشرطة الأربعاء.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أعلن المتحدث باسم شرطة كمبالا باتريك أونيانغو، أنه "لا يزال 39 شخصًا في عداد المفقودين"، مضيفًا أن عدد القتلى بلغ 26، بينما كانت الحصيلة السابقة 25 قتيلاً.

وانهار مكب نفايات "كيتيزي" ويقوم على مساحة 14 هكتارًا في حي يقع شمال العاصمة، السبت، بعد هطول أمطار غزيرة. وطُمر أفراد ومنازل ورؤوس ماشية تحت أكوام من النفايات.

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وأضاف أونيانغو أن من بين المفقودين 35 من سكان المنطقة، و 4 عمال من المكب.

وكان مسؤول أعلن، في وقت سابق، أن 5 أطفال على الأقل من بين الضحايا.

واستخدمت جرافات لرفع النفايات، ويستمر البحث عن المفقودين.

وشهدت مناطق مختلفة من شرق أفريقيا أمطارًا غزيرة مؤخرًا، بما في ذلك أوغندا، وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان.