تزداد استخدامات الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS)، المعروفة بالملوثات الأبدية، في المبيدات الحشرية بالولايات المتحدة، وفقًا لدراسة جديدة.

وهذه المواد السامة، التي لا يمكن تدميرها تقريبًا، تتراكم بمرور الوقت، وتصل إلى جسم الإنسان.

وعلى الرغم من أن الجهات التنظيمية قد فرضت قيودًا أو حظرًا على استخدام هذه المواد في العديد من المنتجات، إلا أن المستلزمات الزراعية المستخدمة مباشرة على الفواكه والخضروات في الولايات المتحدة لم تُشمل في هذه القيود.

ودعت الدراسة، التي نُشرت الأربعاء في مجلة "إنفايرنمنتال هيلث بيرسبيكتيفز"، إلى إدراج المواد الزراعية في قائمة الحظر وتنظيم استخدامها بشكل أفضل.

وذكرت ألكسيس تيمكين، المشاركة في الدراسة وعالمة متخصصة بالسموم في جمعية "إنفايرنمنتال ووركينغ غروب"، لوكالة فرانس برس: "كلما بحثنا، نجد المزيد منها".

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وقد يؤدي التعرّض الكبير للفاعلات بالسطح الفلورية إلى إضعاف جهاز المناعة أو مشاكل في الخصوبة أو تعطيل الدورة الهرمونية، بحسب العلماء، على الرغم من أنّ المعرفة المحاطة بهذه المواد لا تزال غير مكتملة.

وفي هذه الدراسة، جمع الباحثون بيانات ليس فقط عن المكوّنات النشطة للمبيدات الحشرية، بل أيضًا عن المواد التي تُستخدم معها، وتحديدًا المواد المُساعدة التي تعمل على تحسين فاعليتها في الحقول.

وبيّنت النتائج أنّ 14% من المكونات كلها التي تُعْتَبَر مكونات نشطة في المبيدات الحشرية في الولايات المتحدة هي فاعلات بالسطح الفلورية، بينها نحو ثلث المكونات النشطة التي سُمح باستخدامها على مدى السنوات العشر الفائتة.

وأظهرت الدراسة أنّ ثماني مواد مصرح عنها كمواد مساعدة هي فاعلات بالسطح الفلورية، بينها التيفلون.

وأنهت الشركة التي تحمل الاسم نفسه بيع مقاليها الشهيرة في العام 2013، لكنّ الجهة التنظيمية الأميركية لم تطلق إلا أخيراً عملية لحظر مادة التيفلون في المبيدات الحشرية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ عبوات المبيدات والأسمدة نفسها تحتوي على "ملوثات أبدية".

وأكد المشارك في إعداد الدراسة ناتان دونلي أنّ نتائج هذا البحث تشكل "أخبارًا مخيفة جدًا، لأن المبيدات الحشرية هي من بين الملوثات الأكثر انتشارًا في العالم".

وتابع "أنّ خلط المبيدات الحشرية مع الملوثات الأبدية هو بمثابة زيادة عبء إضافي على الأجيال المقبلة، التي قد تواجه مزيدًا من الأمراض المزمنة".