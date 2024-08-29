مصرع 28 شخصا غرقا في فيضانات الهند

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية "غوجارات" الهندية في الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل 28 شخصا على الأقل غرقا، أو بسبب سقوط الأشجار، على ما قال مسؤولون حكوميون.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة الخميس في الولاية الساحلية الغربية. وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص، بحسب ما أكدته وكالة "فرانس برس".

وقالت حكومة الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء إن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقا، والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس إن 35 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية.

وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصا فيما انتشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.

وكانت فادودارا من بين المدن الأكثر تضررا، على ما جاء في البيان الصحافي.

وتأثرت شبكة الكهرباء بشدة، وانقطعت الكهرباء عن قرابة 1000 قرية.

واستخدم عناصر الإنقاذ قوارب مطاطية وإطارات لإنقاذ أشخاص تحاصرهم المياه، حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مسؤولو إدارة الكوارث.

وتتسبب الأمطار الموسمية بدمار واسع كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغيّر المناخ يتسبب بتحوّلات، ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس.

وضربت فيضانات وانزلاقات أرضية ولاية تريبورا بشمال شرق الهند الأسبوع الماضي مودية بأكثر من 20 شخصا.

وفي بنغلادش المجاورة أودت الفيضانات بـ40 شخصا على الأقل خلال الفترة ذاتها، فيما لجأ قرابة 300 ألف من السكان إلى مراكز إيواء موقتة.