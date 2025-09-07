استنفار وإلغاء رحلات.. العاصفة "تاباه" تشل بحر الصين الجنوبي

أعلنت الخطوط الجوية التايوانية إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين تايوان وهونغ كونغ وماكاو، يومي الأحد والاثنين، بسبب مرور العاصفة الاستوائية "تاباه" عبر بحر الصين الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد، بأن الخطوط الجوية الصينية ألغت رحلتها رقم "سي آي 921" من تايوان إلى هونغ كونغ اليوم الأحد، بالإضافة إلى 5 رحلات أخرى على نفس الخط الجوي، ورحلتيها رقمي "سي آي 933" و"سي آي 934" بين كاوهسيونج وهونغ كونغ.

كما أعلنت شركة "تايغر إير تايوان" إلغاء رحلتها رقم "آي تي 321" من كاوهسيونج إلى ماكاو، ورحلة رقم "آي تي 372" من ماكاو إلى تايتشونغ، اليوم الأحد، بالإضافة إلى رحلتيها رقم "آي تي 371" من تايتشونغ إلى ماكاو، و"آي تي 322" من ماكاو إلى كاوهسيونغ، يوم غد الاثنين.

وقد تشكلت العاصفة "تاباه" في وقت متأخر من مساء أمس السبت غرب الفلبين، وكانت تتجه نحو هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة قوانجدونغ، ولكن من غير المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على تايوان، بحسب ما ذكرته "الهيئة المركزية للأرصاد الجوية".