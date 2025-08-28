وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

تحذير من أمطار رعدية غزيرة في 11 ولاية جزائرية

مصطفى القياس
28 أغسطس 2025، 4:14 م

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، الخميس، من هطول أمطار رعدية غزيرة في 11 ولاية ابتداءً من يوم الجمعة.

وأوضح الديوان، في بيان، أن "الولايات المعنية بهذا الاضطراب الجوي هي: تبسة، وخنشلة، وأم البواقي، وبسكرة، والوادي، وورقلة، وتقرت، وتمنراست، وبرج باجي مختار، وعين قزام".

وتُنتظر أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برعود ورياح محلية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية، الجزائريين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعنية، والامتثال لنصائح السلامة لتفادي من المخاطر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار الديوان في بيان آخر، إلى أن "السواحل الغربية للبلاد ستشهد اضطرابًا في البحر خلال ساعات الصباح، خاصة في مناطق مرسى بن مهيدي، وبني صاف، ووهران، ووتنس، على أن تتحوّل، لاحقًا، إلى حالة قليلة الاضطراب مع زوال النهار".

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر شهدت، خلال الصيف الحالي، تقلبات جوية غير معتادة، تمثلت في أمطار رعدية، وسيول محلية، في عدد من الولايات، إلى جانب رياح قوية محمّلة بالغبار والرمال، أثرت على الرؤية، وحركة المرور في عدد من الولايات الجزائرية.

