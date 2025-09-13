اليمن.. موجة ترابية تجتاح أجواء عدن (فيديو)

اجتاحت أجواء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم السبت، موجة غبار ترابية عاتية أثّرت بشكل كبير على الرؤية بوضوح، كما تسببت بتوقف حركة السير المرورية لبعض الوقت.

وتداول ناشطون يمنيون عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع مرئية تُظهر حجم الموجة الترابية ومدى كثافتها، وهي الثانية من نوعها بعد أيام من موجة سابقة مماثلة.

أخبار ذات علاقة ذوبان متسارع يهدد "القطب الثالث".. تغير المناخ يفتك بجليد آسيا

ويحذّر المختصون والهيئات المحلية المرتبطة من خطورة التحرك في مثل هذه الأجواء الصعبة، مشيرين إلى أن نسبة وقوع الحوادث المرورية "مرتفعة"، خصوصًا في حال المجازفة وقيادة السيارات في أجواء مناخية مماثلة.

في الوقت نفسه، يُحذّر الأطباء من استنشاق كميات كبيرة من الأتربة الناتجة عن الموجة الغبارية، لا سيما الأضرار المنعكسة على الجهاز التنفسي والمضاعفات التي يمكن أن تسببها على مرضى الصدر والربو والحساسية، خصوصًا بين فئتي الأطفال وكبار السن بالإضافة إلى الأضرار السلبية على الجهاز البصري في حال وصول كميات من تلك الأتربة إلى العينين.

وتقول منظمة الصحة العالمية: "تُعدّ العواصف الرملية والترابية من التهديدات المخيفة الشائعة التي تحدق بالصحّة على المدى القصير، كما أنها قد تُعيق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، مُشيرةً إلى أن "تأثير العواصف الترابية لا يقتصر على صحّة الإنسان ونوعية الهواء، بل يمتد كذلك إلى الزراعة والبيئة والصناعة والنقل ونوعية المياه".

أخبار ذات علاقة تحذيرات عاجلة للسكان.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح عدن (فيديو)

في المقابل، فإن للموجات الترابية مردود إيجابي في رفع الأوبئة وطرد الحشرات والبكتيريا الضارة ومنع انتشارها بشكل أوسع، لا سيما تلك التي يمكن أن تظهر في أعقاب نزول الأمطار، وهو ما شهدته عدن الشهر الماضي من سيول وتراكم المياه جراء هطول الأمطار الموسمية.