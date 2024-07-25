أوقفت الشرطة، الخميس، ناشطين مدافعين عن البيئة اقتحموا مدرج مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، متسببين بتعليق رحلات الإقلاع والهبوط لنحو ساعتين.

وتوقفت الملاحة الجوية لساعتين تقريبًا قبل أن يعاود أحد مدارج الهبوط العمل في الساعة 7,02 (5,02 ت غ)، على ما قال متحدث في المطار.

وطُلب من الركاب التحقق من رحلاتهم فيما استأنف المطار باقي عملياته.

وتمكن 7 من الناشطين من الوصول إلى المدرج وافترشوا أرضيته، وفق متحدث باسم الشرطة. وكان الثامن لا يزال يحاول الدخول عبر سياج المطار عندما تم توقيفه.

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وتمكنت الشرطة من إخراج النشطاء من حرم المطار بحلول الساعة 08:15 ت غ. وجميعهم وضعوا قيد التوقيف الاحترازي.

وتبنت العملية مجموعة "ليتستي جينريشن" (الجيل الأخير)، وهي حركة كبيرة ناشطة في ألمانيا نفذت الكثير من العمليات المدوية تحت شعار الدفاع عن المناخ.

وأعلنت الحركة في بيان أن " 6 متظاهرين استخدموا كماشات صغيرة لإحداث فتحات في السياج ووصلوا مشيًا، وعلى دراجات هوائية وسكايتبورد إلى نقاط مختلفة حول مدارج الإقلاع والهبوط".

وأظهرت صورة نشرتها المجموعة أحد المتظاهرين جالسا على المدرج مع لافتة برتقالية كتب عليها "النفط يقتل".

وتطالب المجموعة باتفاق دولي ملزم قانونًا يفضي إلى التخلي عن استخدام النفط والغاز والفحم بحلول 2030.

ودان رومان بوسيك وزير الداخلية في مقاطعة هيسن، وفيها مدينة فرانكفورت تظاهرة، الخميس، بوصفها عملاً "إجراميًا" وطالب بمعاقبة الناشطين بشدة.

وقال لوسائل إعلام ألمانية إن "نشطاء المناخ يسعون على ما يبدو لإحداث الحد الأقصى من الضرر. يتعين على المشرعين الرد بالشدة القصوى" مطالبًا بعقوبات سجن تصل إلى 5 سنوات لمن يقتحم مطارات.

وقال: "أي شخص يقتحم بعنف مطارات ويحتل مدارج، ويوقف طائرات، يعرض أرواحًا بشرية للخطر".

وتأتي تظاهرة، الخميس، غداة تحركات مماثلة في الكثير من المطارات الأوروبية، حيث عرقل ناشطون من "ليتستي جينريشن" حركة الملاحة في مطار كولونيا-بون لعدة ساعات الأربعاء بعدما جلسوا على المدرج.

واعتُقل عدد من النشطاء المدافعين عن المناخ في مطار هيثرو بلندن، بينما عبر عدد من الركاب الذين تأثروا بالتحرك في مطار فرانكفورت عن استيائهم.