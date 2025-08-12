زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا في شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بابوا في شرق إندونيسيا الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكنّ مرصدا أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع تسونامي.

وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالي الساعة 17:24 (8:24 ت غ) على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. طائر لقلق تنبأ بزلزال تركيا الأخير قبل وقوعه (فيديو)

وفي السياق ذاته كانت أعلنت السلطات التركية مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال بقوة 6.1 درجة، ضرب الأحد منطقة سندرجي غربي تركيا، فيما قالت إدارة الطوارئ التركية إنه تم تسجيل 20 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19:53 (16:53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غربي البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب وكالة إدارة الكوارث.



