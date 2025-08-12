logo
بيئة ومناخ

زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا في شرق إندونيسيا

زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا في شرق إندونيسيا
مقياس الزلازل المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 9:12 ص

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بابوا في شرق إندونيسيا الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكنّ مرصدا أكد عدم وجود أي تهديد من وقوع تسونامي.

وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالي الساعة 17:24 (8:24 ت غ) على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

أخبار ذات علاقة

مفاجأة.. طائر لقلق تنبأ بزلزال تركيا الأخير قبل وقوعه (فيديو)

مفاجأة.. طائر لقلق تنبأ بزلزال تركيا الأخير قبل وقوعه (فيديو)

وفي السياق ذاته كانت أعلنت السلطات التركية مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال  بقوة 6.1 درجة، ضرب الأحد منطقة سندرجي غربي تركيا، فيما قالت إدارة الطوارئ التركية إنه تم تسجيل 20 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19:53 (16:53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غربي البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب وكالة إدارة الكوارث.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC