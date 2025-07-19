4 قتلى وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة لليوم الرابع على التوالي، ما دفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم.

وبحلول بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين واضطر أكثر من 7 آلاف شخص على إخلاء منازلهم، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وبحلول الساعة السادسة صباحا، أكد مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي مقتل 4 أشخاص وحذر من احتمال وقوع المزيد من الأضرار والإصابات.

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وبشكل إجمالي، لا يزال نحو 2800 شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

واجتاحت الأمطار الغزيرة المنازل والطرق وتسببت في انهيارات أرضية بمختلف أنحاء البلاد.

وتقول السلطات إن التحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة لا تزال سارية المفعول في معظم أنحاء البلاد.