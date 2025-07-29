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بيئة ومناخ

أمطار غزيرة تشل حركة المرور في دلهي (فيديو)

أمطار غزيرة تشل حركة المرور في دلهي (فيديو)
أمطار غزيرة تشل حركة المرور في دلهيالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 9:08 ص

أُصدرت السلطات الهندية تحذيرا باللون الأحمر لمدينة دلهي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شهدت المدينة أمطاراً غزيرة تسببت في اختناقات مرورية وتجمعات مائية خلال ساعة الذروة الصباحية، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وقالت السلطات إن حركة المرور في مناطق مثل  آي تي أو ودهولا كوان ونارينا وباتيل ناجار وغيرها، تأثرت بسبب التجمعات المائية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة وخاصة في وقت الذروة.   

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