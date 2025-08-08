تشهد أسوأ حريق.. فرنسا تحظر الوصول إلى جميع مناطق الغابات

أعلنت محافظة أود الفرنسية حظر "الوصول إلى جميع مناطق الغابات" نظرًا لـ"ارتفاع خطر الحرائق"، بعد يومين من اندلاع حرائق واسعة في المنطقة.

وسُجِّل مساء الخميس أسوأ حريق منذ 50 عامًا على الأقل على طول الساحل الفرنسي المطل على البحر الأبيض المتوسط في مقاطعة أود، بعد أن أتى على 17 ألف هكتار من الغطاء النباتي في غضون 48 ساعة فقط، وفق ما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

و"نظرًا لارتفاع خطر الحرائق في المقاطعة، وحرصًا على سلامة رجال الإطفاء"، أصدر محافظ أود أمرًا في وقت مبكر من مساء أمس بحظر "الوصول إلى جميع مناطق الغابات حتى يوم الأحد 10 أغسطس" بحسب الصحيفة.

وفي بيان صحفي، أشارت المحافظة إلى "استثناءات لأفراد الأمن، والملاك والمستأجرين المحليين، والصيادين".

وجاء في البيان: "تحثّ أجهزة الدولة جميع السكان على توخي أقصى درجات الحذر، والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة لدى الجميع".

واندلع الحريق بعد ظهر الثلاثاء في بلدية ريبوت، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا من ناربون وكاركاسون، وامتدّ إلى 17 ألف هكتار من غابات الصنوبر والأحراش، احترق منها 13 ألف هكتار، وفقًا للأمن المدني.

وذكرت إدارة إطفاء أود سابقًا: "استغرق اليوم معظمه في التعامل مع الحرائق التي لا تزال مشتعلة".