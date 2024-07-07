logo
بيئة ومناخ

موانئ تكساس في خطر.. العاصفة بيريل قد تعطل شحنات النفط بأمريكا

موانئ تكساس في خطر.. العاصفة بيريل قد تعطل شحنات النفط بأمريكا
منازل بالقرب من البحر بينما تستمر العاصفة الاستوائية بيري...المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 6:40 ص

حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية من إغلاق محتمل لموانئ تكساس، اليوم الأحد، وبدأ في الحد من حركة السفن؛ بسبب العاصفة المدارية بيريل، مما قد يعطل شحنات للنفط، بحسب رويترز.

ويتوقع خفر السواحل أن تكتسب العاصفة القوة مجددًا، وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول صباح يوم غد الاثنين عند بورت لافاكا.

وقد يوقف إغلاق الموانئ مؤقتًا شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح التي تأتي بها العاصفة سجلت أمس السبت 95 كيلومترًا في الساعة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14 بالمئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وأي تأثر للإمدادات من تلك المنطقة قد يرفع أسعار الخام الأمريكي والخامات المنتجة بحريًّا.

أخبار ذات علاقة

هبطت بأعجوبة.. عاصفة تهشم مقدمة طائرة نمساوية (صور)

 

عاصفةأمريكا

أخبار ذات صلة

100 دولار على البقرة.. الدنمارك تفرض أول ضريبة كربون
100 دولار على البقرة.. الدنمارك تفرض أول ضريبة كربون
هكذا يؤثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على أنماط الأعاصير
هكذا يؤثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على أنماط الأعاصير
تقنية طلاء الأسطح بالأبيض.. حل فعّال لموجات الحر
تقنية طلاء الأسطح بالأبيض.. حل فعّال لموجات الحر
طيور "أبو منجل" تصارع داعش في البادية السورية
طيور "أبو منجل" تصارع داعش في البادية السورية
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC