انزلاقات وأمطار مدمرة في جنوب كاليفورنيا (فيديو وصور)

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن الانزلاقات الطينية وتدفقات قطع الصخور الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في جنوب كاليفورنيا تسببت في اقتلاع الأشجار، وتدمير المنازل ومحاصرة سائقي السيارات لمدة 10 ساعات، بحسب "أسوشيتد برس".

وذكر كريستوفر براتر، ضابط المعلومات العامة في إدارة إطفاء مقاطعة سان بيرناردينو اليوم الجمعة، أنه لم يصب أحد بأذى، ولم يُبلّغ عن أي مفقود.

وبحسب هيئة الطقس الأمريكية، فإن أمطارًا غزيرة هطلت على المنطقة لأكثر من ساعة بعد ظهر أمس الخميس مع وصول العاصفة الاستوائية ماريو إلى المنطقة الجبلية.

وأفادت هيئة الإطفاء في المقاطعة في بيان بأن الانزلاقات الطينية أثرت على المناطق الجبلية الصغيرة في فورست فولز وأوك جلين وبوتاتو كانيون في مقاطعة سان بيرناردينو، شرق لوس أنجليس مباشرة.

وأضافت هيئة الإطفاء أن السلطات أنقذت 10 أشخاص كانوا مسافرين في 6 مركبات على الأقل وعلقوا على الطريق السريع 38 في منطقة بحيرة جينكس، قرب غابة سان بيرناردينو الوطنية.

وقبل ثلاث سنوات، ضربت الانزلاقات الطينية بشدة بلدة فورست فولز، وهي بلدة صغيرة تقع قرب الطريق 38.

وشهدت البلدة أمس الخميس، هطول أمطار بلغ منسوبها 5ر1 بوصة (8ر3 سنتيمتر) في غضون ساعة، ونصف بوصة إضافية (3ر1 سنتيمتر) بعد ذلك، وهذا أكثر بكثير مما تتعرض له عادةً منطقة جنوب كاليفورنيا الجافة، حسبما أفاد كايل ويلر، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الطقس الوطنية في سان دييجو.

وأضاف ويلر أن الأمطار هطلت أيضًا بسرعة أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن منسوب مياه الأمطار المصاحبة للعواصف الصيفية في المنطقة يبلغ عادةً حوالي نصف بوصة (3ر1 سنتيمتر) في الساعة.