ظاهرة غريبة تثير حيرة وخوف السكان في السودان (فيديو)

أحدثت ظاهرة غريبة، خلال اليومين الماضيين، موجة من الجدل المصحوب بالريبة، بين سكان إحدى القرى السودانية، حيث رصد البعض اندفاع تيارات هواء قوية من فتحات في الأرض.

وظهر في مقاطع تداولها ناشطون سودانيون، اندفاع تيارات هوائية قوية من تشققات وتجاويف في الصخور الرملية الجافة على سطح الأرض، وسط حيرة السكان الذين لم يجدوا تفسيراً

وتباينت التفسيرات والتحليلات للظاهرة الغريبة التي شغلت السودانيين، خلال الساعات الأخيرة، وانبرى فريق من المعلقين لطمأنة السكان، فيما حاول آخرون استجلاء الظاهرة بالبحث والتحري.

ماحدث فى مناطق المحس من خروج الهواء من باطن الأرض كان بسبب وجود فراغات وتشققات داخل الارض تسربت لها المياه فحدث ضغط... Posted by ‎راصد جوي المنذر احمد الحاج‎ on Tuesday, September 10, 2024

وعلّق الراصد الجوي السوداني المنذر عبر "فيسبوك" قائلاً: "ماحدث فى مناطق المحس من خروج الهواء من باطن الأرض كان بسبب وجود فراغات وتشققات داخل الارض".

وأضاف أن تلك الشقوق "تسربت لها المياه فحدث ضغط للهواء فى داخل الارض وتسرب للخارج"، مطمئناً السكان بقوله: "الأمر طبيعي ولاداعي للخوف إن شاء الله والله تعالى أعلم".