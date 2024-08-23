تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة لها بانهيار سقف منزل على ساكنيه أثناء نومهم، فجر اليوم الجمعة، في محافظة المحويت شمال غرب اليمن، إلى وفاة أفراد الأسرة بالكامل، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وبحسب المصادر، فإن الأسرة التي قضت نحبها، جراء انهيار السقف، "تتكون من 6 أفراد، وهم الأب والأم، وأبنائهم الأربعة (ثلاثة بنات وطفل).

وأثارت الحادثة حزن الجيران وأهالي المنطقة، لافتين إلى أن "حالة مبنى منزل الأسرة الضحية قبل وقوع سقفه كان متهالكاً للغاية وبحاجة إلى ترميم".

ونجم عن المنخفض الجوي الذي ضرب غالبية المحافظات اليمنية، والمستمر منذ أكثر من أسبوع، عن وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلا عن تضرر عدد كبير من المباني والممتلكات الخاصة والعامة، والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى وقوع تلف كبير في المزارع المختلفة، علاوةً على نفوق الحيوانات والمواشي التي تعرض بعضهم للغرق.