أفادت مصادر متطابقة، فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية قوية، قبيل منتصف ليل الاثنين، شعر بها السكان في كل من الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وتركيا وقبرص.

وذكر "مركز الزلازل الأردني"، في بيان له، أنه "تم تسجيل هزة أرضية الساعة 11:55:56 مساء بالتوقيت المحلي، مركزه حماة شمال سوريا، ويبعد عن العاصمة عمّان 350 كيلومتراً".

وذكر أن المركز الأردني أن "الهزة الأرضية كانت بقوة 5.46 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 10 كيلومترات".

وقال رئيس المركز غسان سويدان لـ "إرم نيوز" إنه "تم رصد زلزال بقوة 3.9 درجات في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت عمّان في نفس منطقة الزلزال الأخير في الساعة 11:55 مساء".

وأكد ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سكان إدلب و حماة و حمص وحلب واللاذقية شعروا بالهزة الأرضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رائد أحمد رئيس "المركز الوطني للزلازل" قوله إن "هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً".

في ذات الإطار، قالت إذاعة "شام إف إم" السورية إن عدداً من الأهالي نزلوا إلى الشوارع والساحات العامة عقب الهزة الأرضية في أحياء "المزة 86" و"دمر" ومحيطها وبعض أحياء مدينة "جرمانا".

وأكدت الإذاعة، في منشور عبر "فيسبوك" عدم ورود معلومات عن تسجيل أضرار مادية أو بشرية حتى الآن في العاصمة السورية.

ونقلت الإذاعة عن مدير المركز رئيس قوله إن "الهزة قريبة من السطح؛ وبالتالي الشعور بها يكون أقوى، وبعد التدقيق تبين أن شدة الهزة 5.3 درجات شرق حماة بحوالي 28 كيلومتراً".

مدير المركز الوطني للزلازل رائد أحمد لشام إف إم: الهزة قريبة من السطح وبالتالي الشعور بها يكون أقوى - بعد التدقيق تبين أن شدة الهزة 5.3 على مقياس ريختر، شرق حماة بحوالي 28 كم. #شام_إف_إم #للخبر_مصدر Posted by ‎Sham fm شام اف ام‎ on Monday, August 12, 2024

من جهته، قال "مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض" إن زلزالاً بقوة نحو 5.5 درجات ضرب منطقة الأردن وسوريا.

ولاحقاً، تم تعديل قوة الهزة الأرضية في مناطق الأردن وسوريا إلى 4.8 درجات.

بدورها، قالت "إدارة الكوارث والطوارئ التركية" إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة ضرب مدينة حماة السورية وشعر به سكان الولايات الجنوبية في تركيا.