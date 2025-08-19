إعصار "إيرين" يشتد ويهدد بهاماس والساحل الأمريكي (صور)

يواصل الإعصار إيرين تقدّمه نحو بهاماس مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، فيما يتزايد خطر تسبّبه بأمواج عالية على الساحل الأمريكي.

ويتقدّم الإعصار الذي أعيد تصنيفه في المرتبة الثالثة من أصل خمس مراتب، في منطقة الكاريبي مصحوبًا برياح وصلت سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، بحسب النشرة الأخيرة الصادرة عن المركز الأمريكي للأعاصير (إن إتش سي) مساء الاثنين.

وبعد بهاماس، من المتوقّع أن يتّجه شمالًا لينتقل صوب ساحل الولايات المتحدة الشرقي وبرمودا خلال الأسبوع، وفق "فرانس برس".

ومع أنه لا يتوقّع أن يضرب اليابسة في الولايات المتحدة، غير أن السلطات المحلية دعت السكان بعد ظهر الاثنين إلى عدم الاستخفاف به.

وقد يتسبّب إيرين في تيّارات مائية خطرة وأمواج قد تصل إلى ستة أمتار، ما قد يهدّد بفيضانات ساحلية، لا سيّما في مجموعة من الجزر بمحاذاة كارولاينا الشمالية، وتحسّبًا للإعصار، أصدرت السلطات أوامر لإخلاء بعض المناطق.

وإيرين الذي تسبّب بأضرار مادية في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو وحرم الأحد 150 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، هو أوّل إعصار في موسم الأعاصير في شمال الأطلسي، وقد ازدادت شدّته بسرعة ليبلغ أعلى مستويات التصنيف في حوالي 24 ساعة.

ومن خلال زيادة حرارة البحار، يفاقم التغيّر المناخي من خطر الاشتداد السريع لقوّة العواصف واحتمال وقوع ظواهر مناخية أكثر شدّة، بحسب العلماء.

وبالرغم من بداية هادئة نسبيًا، من المرتقب أن يكون موسم الأعاصير الذي يمتدّ من أوائل يونيو/ حزيران إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر شدّة من العادة هذه السنة، بحسب توقّعات الأرصاد الجوّية الأمريكية.

وفي العام 2024، اجتاحت المنطقة عدّة عواصف قويّة أسفرت عن سقوط ضحايا، من بينها الإعصار هيلين الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.