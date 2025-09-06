اليمن.. تدفق السيول في شبوة يخلف أضراراً مادية جسيمة (فيديو)

غمرت مياه السيول أجزاء واسعة من مديريات محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن؛ نتيجة المنخفض الجوي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع عدة، مخلفةً أضرارًا مادية جسيمة.

وجرفت مياه السيول، التي تكونت جراء استمرار هطول الأمطار لعدة ساعات متواصلة، الممتلكات العامة والخاصة، كما قطع ارتفاع منسوبها عددًا من الشوارع والطرقات، ما حال دون تمكن المواطنين من التنقل والعبور إلى وجهاتهم.

ودعت السلطة المحلية لمحافظة شبوة الأهالي إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مشيرةً إلى أن الحالة الجوية الماطرة لا تزال تُلقي بتداعياتها على معظم المديريات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة شبوة أن تدفق السيول أسفر عن جرف 3 سيارات في مواقع متفرقة، بينما جرى إنقاذ ركابها، كما أحدث أضرارًا جزئية في شبكة نقل التيار الكهربائي بإحدى المديريات.

أخبار ذات علاقة اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا السيول والحكومة تنشئ مركز طوارئ

وأشار البيان إلى أن "السلطات المحلية في جميع المديريات تقوم بعمليات تقييم عاجلة لحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، والشروع في التدخلات لمعالجة ما خلفته من تأثيرات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة".

وتأثر عموم المحافظات اليمنية جراء الأمطار الموسمية التي تهطل منذ مطلع الشهر الماضي، مُتسببة بعشرات الوفيات، بحسب تقارير وبيانات محلية ودولية.

كما نتج عن جريان السيول، في ظل سوء البنية التحتية، نزوح الآلاف من الأسر اليمنية، التي خسرت منازلها، فضلًا عن غرق عدد من مخيمات النزوح.

السيول تداهم سوق صعيد يشبم وتجرف ما امامها وتلحق خسائر في ممتلكات المواطنين .. نطالب السلطة المحلية ممثلة باالسلطان عوض بن الوزير محافظ شبوة بتعويض المواطنين المتضررين هناك . الجمعة 5 سبتمبر 2025م ابوسياف Posted by ‎ابو سياف الشبواني‎ on Friday, September 5, 2025

وتسببت المياه المتدفقة بنفوق الحيوانات والماشية وإتلاف المزارع والممتلكات.

كما تنذر السيول بكارثة محتملة جراء انتقال الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وتحركها إلى مناطق أخرى، وبروزها من تحت الأرض، بفعل قوة التيار المائي، ما يُشكل خطورة بالغة ويهدد حياة المواطنين.