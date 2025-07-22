موجة حر قياسية تضرب اليونان

علّقت وزارة العمل اليونانية العمل في الخارج الثلاثاء في العديد من المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 43 درجة مئوية في البلاد.

وجاء في بيان للوزارة أنه بالنظر إلى "درجات الحرارة ومستويات عدم الراحة المرتفعة" يمنع العمل في الخارج الثلاثاء من الساعة 12,00 إلى 17,00 (9,00 إلى 14,00 بتوقيت غرينتش) في العديد من المناطق.

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ويشمل القرار العاملين في ورش البناء والأشغال العامة ومواقع الصيانة البحرية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل في العديد من المناطق بما فيها أثينا والوجهات السياحية مثل الجزر الأيونية ورودس (جنوب شرق).

وتستمر موجة الحر التي بدأت الاثنين حتى الأحد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أثينا وثيسالونيكي الثلاثاء، لتصل ذروتها في وسط اليونان مع 43 درجة مئوية.

وقدرت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل العاصمة الخميس 41 درجة مئوية.